Şanlıurfa'da depremzedelere psikolojik destek veriliyor

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ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da güvenli alanlarda barınanlara psikolojik destek veriliyor.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanırken Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki psikologlar da psikolojik destek sunuyor.

Turgut Özal Parkı'nda kurulan güvenli alanlarda kalanlarla bir araya gelen psikologlar, yetişkinlere psikososyal destek verirken, çocuklara da oyunlarla depremi anlatıyor.

Deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili de bilgi veren psikologlar, çocukların depremin etkisini kısa sürede atlatması için aileleri bilinçlendiriyor.

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