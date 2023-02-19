Şanlıurfalı kadınlar depremzedelere kışlık kıyafet hazırlıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kadın kursiyerler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere kışlık kıyafet hazırlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Kadın Destek Merkezi'ndeki kadın kursiyerler, depremzedeler için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında kursiyerler, depremzedeler için bere, yün kazak ve çorap örüyor.

Kadınlar, hazırladıkları ürünleri deprem bölgesindeki soğuk kış şartlarında evlerine giremeyen vatandaşlara ulaştırıyor.

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