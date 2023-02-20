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ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, depremzedelere psikososyal destek sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Halk sağlığı uzmanlarınca Kahramanmaraş merkezli depremin ardından evleri hasar gören ve AFAD tarafından kurulan çadırlarda, konteynerler ve öğrenci yurtlarına kalan depremzedeler ziyaret edildi. Toplu yaşam alanları uzmanlar tarafından gözlemlenerek, buralarda oluşabilecek riskler değerlendirildi.

Çevre sağlığı ekiplerince depremzedelerin kullandığı sulardan numuneler alınarak, bakiye klor ölçümleri gerçekleştirildi.



Ayrıca ruh sağlığı uzmanları da çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelerek çocuk ve yetişkin depremzedelerle psikososyal görüşme sağladı. Psikososyal destek çalışmaları doğrultusunda, öncelikle ihtiyaç tespiti, depremzede ve yakınlarına psikolojik ilk yardımın yanında olası risk faktörlerinin belirlenmesi, bireysel görüşme, psikoeğitim, grup çalışmaları, sevk ve yönlendirmeler yapıldı.



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