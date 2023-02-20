Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eski Derik Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopanın kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kavgaya karışan kişilerin tespiti için başlattığı çalışma sürüyor.

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