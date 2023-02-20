Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan Hatay merkezli depremlerle ilgili açıklama:

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Hatay merkezli depremlerde kentte herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremlerin kentte de hissedildiğini belirtti.

Konuyla ilgili ihbarların değerlendirildiğini kaydeden Ayhan, "Yaşanan bu depremde ilimizde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Riskli binalardan mutlaka uzak duralım. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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