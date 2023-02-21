Şanlıurfa'da depremzedelere yaşam malzemesi desteği

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ŞANLIURFA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki depremzedelere yaşam malzemesi desteği veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin ilk gününden bu yana sahada vatandaşların taleplerini karşılayan Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, depremzedelere yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler kent genelinde depremden etkilenen vatandaşlara giyim başta olmak üzere yakacak, ısıtıcı, battaniye ve hijyen malzemesi dağıtıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lojistik merkezinde toplanan malzemeler, görevliler tarafından istiflenerek ihtiyaca göre en kısa sürede vatandaşlara ulaştırılıyor.

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