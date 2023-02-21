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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

AA

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

ŞANLIURFA (AA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'ya geldi.

Vali Salih Ayhan'ı ziyaret eden Yapıcıoğlu, kentteki son durum hakkında bilgi aldı.

Yapıcıoğlu, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri de ziyaret etti.

Başhekim Dr. Mehmet Yaşar Şimşek'ten yaralılara ilişkin bilgi alan Yapıcıoğlu, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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