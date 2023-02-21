TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Şanlıurfa'da depremzede çiftçileri ziyaret etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da depremzede çiftçilere ziyarette bulundu.



Bayraktar ve beraberindeki heyet, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'ya geldi.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu'nu ziyaret eden Bayraktar, kentteki çiftçilerin hasar ve ürün kaybı hakkında bilgi aldı.

Bayraktar, daha sonra Haliliye Ziraat Odası Konukevi'nde barınan depremzede çiftçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bozova ilçesi kırsalında evi ve ahırı yıkılan bazı depremzedelerle de görüşen Baykartar, "Kentteki yıkım ve tahribatı yerinde inceledim. Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Omuz omuza vererek yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Köylerimizi, kırsal yaşamı yeniden canlandırmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Bayraktar, depremin etkilediği kentlerde temaslarını sürdüreceğini belirtti.

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