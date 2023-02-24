UNFPA'dan depremden etkilenen hamile ve yeni doğum yapmış annelere destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UNFPA'dan depremden etkilenen hamile ve yeni doğum yapmış annelere destek

AA

UNFPA'dan depremden etkilenen hamile ve yeni doğum yapmış annelere destek

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen hamile ve yeni doğum yapmış kadınlara ulaşarak, anne-bebek sağlık kitleri dağıtıyor.

Depremlerin ardından Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ekipleri depremzedelere yönelik desteklerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda 5 merkez ve 7 mobil takımla sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye İnsani Yardım Program Yöneticisi Fatma Hacıoğlu Sarıdağ, AA muhabirine, depremzedelere yönelik hizmetlerini aksatmadan devam ettirdiklerini söyledi.

Depremlerden en çok etkilenen kadın ve kız çocuklarına öncelik vererek onları çadır ve ev gibi bulundukları ortamlarda ziyaret ettiklerini anlatan Sarıdağ, bu kişilere yönelik psikososyal destek, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemeye yönelik hizmetler verdiklerini anlattı.

Sarıdağ, deprem bölgesindeki hamile ve yeni doğum yapmış kadınları özellikle takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim tahminlerimize göre depremden etkilenen illerde yaşayan 226 bin gebe var ve önümüzdeki ay 25 bin doğumun olması bekleniyor. Biz şu anda Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlarla birlikte bir destek çağrısında bulunduk. Çünkü bu grupların acil desteğe ihtiyacı var. Buna ek olarak biz halihazırda ilk günden beri elimizdeki kaynakları kullanarak destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 5 bin kişiye kit sağlayabildik. Ve aynı şekilde yaklaşık 3 bin kişiye de üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda koruma hizmeti sağlamış bulunuyoruz ve her gün bu hizmetlerimiz artarak devam ediyor."

Sahadaki ekiplerin bulundukları ilin ihtiyacına göre çalışma yaptığını aktaran Sarıdağ, "Saha ekiplerimizde yer alan hemşirelerimiz, ebelerimiz ziyaret ettikleri kişilerde bu çadırlar ya da evler olabilir, öncelikle kişilerin temel sağlık ihtiyaçlarını tespit etme riskli gebelikler varsa bu riskli gebeliklerin ihtiyaçları belirleyip hemen onları bir sağlık kuruluşuna yönlendirme, yönlendirirken de eşlik etmektedir. Bununla birlikte yeni doğum yapmış danışanlarımızın da bebeğin ve annenin kontrollerini sağlamaktalar. Benzer şekilde psikologlarımız da depremden etkilen kişilerin psikososyal destek ihtiyacına yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

- Katılımcılar da memnun

Şanlıurfa'da yaşayan ve verilen destekten faydalanan Hacer Aslan ise depremden 2 gün önce doğum yaptığını belirterek, sarsıntı sırasında zor anlar yaşadığını anlattı.

Çalışmaları olumlu bulan Aslan, "Bizi zor günlerimizde yalnız bırakmadılar, verdikleri yardımların çok faydası oldu bize. Daha önce hastane de de bilgi vermişlerdi, tecrübe sağladılar." dedi.

Cahide Dağ da doğum sonrası yaşanan deprem nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını anlatarak, kendilerini ziyaret eden ekiplerin hem çocuğuyla hem de kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da aranan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da aranan 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına ...
Depremler Fırat Nehri kıyısında yarıklar oluşturdu
YEREL HABERLER Depremler Fırat Nehri kıyısında yarıklar oluşturdu
Şanlıurfa'dan 38 bin 310 afetzede, uçaklarla tahliye edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'dan 38 bin 310 afetzede, uçaklarla tahliye ...
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma ve sağlık ekipleri ülkelerine döndü
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma ...
Şanlıurfa'da depremzedelere gıda kolisi dağıtılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremzedelere gıda kolisi dağıtılıyor
Adıyaman'daki temizlik çalışmalarına Şanlıurfa'dan destek
YEREL HABERLER Adıyaman'daki temizlik çalışmalarına Şanlıurfa'dan ...
(Görüntülü)ŞANLIURFA&#039;NIN 50 YILLIK PASAJI &#039;YIKILMA RİSKİ&#039; NEDENİYLE MÜHÜRLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞANLIURFA'NIN 50 YILLIK PASAJI ...
Şanlıurfa´nın 50 yıllık pasajı 'yıkılma riski' nedeniyle mühürlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´nın 50 yıllık pasajı 'yıkılma riski' ...
Şanlıurfa'da 10 kişinin yaralandığı kavga kamerada
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 10 kişinin yaralandığı kavga kamerada
Şanlıurfalı depremzede çocuklar operayla moral buldu
YEREL HABERLER Şanlıurfalı depremzede çocuklar operayla moral buldu
Adıyaman'daki enkaz kaldırma çalışmalarına Şanlıurfa'dan destek
YEREL HABERLER Adıyaman'daki enkaz kaldırma çalışmalarına ...
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kira ücretlerine üst sınır getirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kira ücretlerine üst ...
Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi hasarsız atlattı
YEREL HABERLER Şanlıurfa Müzesi'ndeki 12 bin yıllık eserler depremi ...
Adıyaman'da depremde yaralanan hayvanlar için çadır hastane kuruldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde yaralanan hayvanlar için çadır ...
Şanlıurfa'da okullar eğitim öğretime hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da okullar eğitim öğretime hazırlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.