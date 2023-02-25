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Şanlıurfa'da 6 motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

AA

Şanlıurfa'da 6 motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların olay sırasında kullandığı aracı tespit etti.

Şüphelilerin söz konusu araçla başka şehirden kente geldiğini saptayan ekipler, durdurdukları araçtaki H.K. (23), E.Ö. (34) ve E.S'yi (20) gözaltına aldı. Araçtaki aramada, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve demir kesme makası ele geçirildi.

Ekipler, çalınan motosikletlerin Viranşehir ilçesinde bir iş yerinde olduğunu belirledi. Buraya düzenlenen operasyonda çalıntı 6 motosiklete ulaşıldı, iş yeri sahibi F.Ç. (39) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K, E.Ö. ve E.S. tutuklandı, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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