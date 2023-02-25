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Şanlıurfalı PVC ustası arkadaşlarıyla Adıyaman'da 2 kişiyi enkazdan kurtardı

AA

Şanlıurfalı PVC ustası arkadaşlarıyla Adıyaman'da 2 kişiyi enkazdan kurtardı

ŞANLIURFA (AA) - CUMA SARI - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından esnaf arkadaşlarıyla Şanlıurfa'dan Adıyaman'a giden ve 2 kişiyi enkazdan çıkaran PVC ustası, hayatını kurtardığı 11 yaşındaki Mehmet Ali'yi ziyaret etmek istiyor.

Siverek ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki PVC ustası Nuri Ertek, depremlerin yaşandığı gün iş yerinde kullandığı ekipmanları hazırlayarak esnaf arkadaşlarını aradı.

Depremin 3. günü eşi ve çocuklarını babasının evine yerleştiren Ertek, arkadaşlarıyla Adıyaman'a gitti. Kent girişinde AFAD yetkilileriyle görüşen gönüllü ekip, Turgut Reis Mahallesi'ndeki Sedef Apartmanı'na yönlendirildi.

Madencilerle söz konusu binada çalışan Ertek, depremin 60. saatinde 11 yaşındaki Mehmet Ali ile halası 24 yaşındaki Fatma'yı enkazdan çıkardı.

Nuri Ertek, AA muhabirine, enkazda kalan Mehmet Ali'nin bulunduğu yere tünel açıp ulaştığını söyledi.

Alanı genişlettiklerini ve tünele ilk kendisinin girdiğini belirten Ertek, "İlk olarak çocuğu gördüm ve durumunu sordum. Genel durumunu anlamak için kendisiyle konuştum. Alanı biraz daha açarak kendisine yaklaştım ve zor da olsa yanına ulaşmayı başardım. Mehmet Ali beni görür görmez ilk olarak 'Abi, bize bunu kim yaptı?' dedi, ben de 'Mehmet Ali, bunu yapan Rabb'imizdir, bu Allah'ın takdiridir.' dedim ve kendisini kurtaracağımızı ve üzülmemesini söyledim. Biz daha çocuğu çıkarmadan halası 'Önce Mehmet Ali'yi çıkarın, beni bırakın, önce onu çıkarın, sonra beni alın.' dedi. Zaten Mehmet Ali önde olduğu için onu çıkardık. Mehmet Ali'yi 60. saatte çıkarmayı başardık." şeklinde konuştu.

Halası Fatma'yı koltuk ile kiriş arasına sıkışmış bulduklarını ifade eden Ertek, öncelikle kendisini sakinleştirmeye çalıştıklarını anlattı.

"Abla seni buradan çıkaracağız." dediğini aktaran Ertek, şunları kaydetti:

"Koordineli bir şekilde çalışma yürüttüğümüz için geri çıkıp hem hava almak hem de fikir alışverişinde bulunmak istedim. Ben tam çıkacağım sırada 'Beni burada bırakmayın.' dedi. Umut ve beklentisi vardı. 'Beni bırakmayın' deyince 'Seni burada bırakmayacağız ve alacağız.' dedim. Tekrar geri geldiğimde çalışmaları hızlandırarak ablaya yetiştim. Çıkmasına engel olan malzemeleri ve hafriyatı temizledim. Kendisiyle konuşarak teselli etmeye çalıştım. Alanı temizledikten sonra Fatma ablayı da 61. saatte çıkarmayı başardık. Fatma'nın abisi ve babası enkaz başında bekliyordu. Ben enkaza girip çıkarken Mehmet Ali'nin babası bana onları çıkaracağıma inandığını söylüyordu ki benim onları çıkarma isteğim çok fazlaydı. Çıkardıktan sonra babası geldi, sarıldı ve bir süre ağladık. O anki duyguyu anlatmam mümkün değil."

Mehmet Ali ve babasıyla mutlaka görüşmek istediğini dile getiren Ertek, durumunu merak ettiğini sözlerine ekledi.

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