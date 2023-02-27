Şanlıurfalı çiftçi deprem bölgesinden dönse de çorba ikramını sürdürüyor

ŞANLIURFA (AA) - CUMA SARI - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Adıyaman'da 4 gün çorba dağıtan Şanlıurfalı çiftçi Remzi Asal, çorba ikramını evine döndükten sonra da sürdürüyor.

Siverek ilçesinin kırsal Topaç Mahallesi'nde yaşayan Remzi Asal, depremin 3. günü Adıyaman'a giderek hazırladığı çorbayı depremzedeler ile arama kurtarma ekiplerine dağıttı.

Burada 4 gün çorba ikram eden Asal, ardından Siverek'e döndü. Asal, Siverek-Adıyaman kara yolu yanındaki evinde hazırladığı çorbayı yoldan geçenlere ikram ediyor.

- "Bayrakları o insanlara minnetimizi göstermek amacıyla astım"

Asal, kara yolundaki refüje "ücretsiz çorba" yazısı ile yol kenarına depremin ardından Türkiye'ye yardıma gelen ülkelerin bayraklarını astı.

Remzi Asal, AA muhabirine, depremin 3. günü kardeşleriyle büyük bir kazanda hazırladığı çorbayı Adıyaman'a ulaştırıp dağıttığını söyledi.

Adıyaman'da çorba dağıtımını Türk Kızılay ile koordineli şekilde gerçekleştirdiğini anlatan Asal, "Amacım insanlara yarar sağlamak. İnsanlara faydam dokunsun istiyorum. Gücüm nereye kadar yeterse, nereye kadar devam ettirebilirsem, bu yolu kullananlar gelip bir tas çorba, bir su içebilsin diye mücadeleye devam edeceğim." dedi.

Asal, Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarına farklı ülkeden ekiplerin geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Adıyaman'a gittiğimizde, bizi tanımayan insanların yardıma geldiğini gördük. Tanımadığın insanlara yardım edebiliyorsan, onlar da sana yardıma gelebiliyorsa demek ki iyi insanlar var, iyi düşünen insanlar var. Bayrakları da o insanlara minnetimizi göstermek, teşekkür etmek amacıyla astım. Her bölgeden, her kesimden iş yapan insanlarla karşılaştık. Onların çalışmalarını gördük."

Rıdvan Emişçi de Adıyaman'da katıldığı arama kurtarma çalışmalardan dönerken yoldaki "ücretsiz çorba" yazısını görüp durduğunu belirterek, "Remzi Asal'ın ikram ettiği çorbadan içtim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunu devam ettirmesinden çok mutlu olduk. Hem duygulandık hem gurur duyduk." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.