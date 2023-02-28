Şanlıurfa'da yaralama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kasten yaralanma olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe merkezinde meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Müslüm K, Metin K, ve Yusuf K'yı gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 34 fişek, 1 bıçak, 1 döner bıçağı ve 1 çaba ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Müslüm K. ve Metin K. tutuklanırken, Yusuf K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.