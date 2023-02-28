Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti

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ŞANLIURFA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti.

Bakan Nebati, depremlerden etkilenen kentte koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da depremzedelere barınma alanına dönüştürülen Hobi Bahçesi'nde incelemelerde bulunan Nebati, burada yürütülen faaliyetlere ilişkin Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den bilgi aldı.

Nebati, burada ziyaret ettiği depremzedelerin taleplerini dinledi.





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