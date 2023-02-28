Şanlıurfalı kadınlar, Adıyaman'daki depremzedeler için giysi hazırlıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kadın kursiyerler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki depremzedeler için kışlık giysi hazırlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez ve ilçelerdeki kadın destek merkezlerinde faaliyette bulunan kursiyerler, depremzedeler için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kursiyerler, depremzedeler için bere, yün kazak ve çorap örüyor.

Kadınlar, hazırladıkları eşyaları, deprem bölgesinde soğuk kış şartlarında evlerine giremeyen Adıyamanlı vatandaşlara ulaştırıyor.





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