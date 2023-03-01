Karaköprü Belediyesi, Adıyaman'da zarar gören sağlık tesislerinde çalışma başlattı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) binasını onarıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karaköprü Belediyesi ekiplerinin, Adıyaman'da depremde zarar gören 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ile ASHİ binasında tadilat yaptığı belirtildi.

Belediye tarafından bölgeye ayrıca yardım malzemesi ve ekipman desteği de sağlandığı aktarılan açıklamada, temizlik ve çöp dökme faaliyetleri de gerçekleştirildiği ve desteğin süreceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Metin Baydilli, Adıyaman'a ilk andan itibaren destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "En çok ihtiyaç duyulan sağlık tesislerinin faaliyete geçmesi için tadilat ve yenileme çalışması yapıyoruz. Çalışmaları kısa sürede tamamlayıp sağlık tesisini hizmete sunacağız." ifadesini kullandı.



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