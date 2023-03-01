Şanlıurfa'da gönüllü kuaförler depremzedelerin hizmetinde

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan kente gelen depremzedelerin saç ve kişisel bakımları için çadır kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler Odası tarafından Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki KYK yurtlarında misafir edilen depremzedelerin saç ve kişisel bakımlarının karşılanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kurulan çadırda, Kadın Destek Merkezlerinde eğitim alan kadın ve erkek kuaförler depremzedelere gönüllü olarak hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nezif Kayalar, depremzedelerin saç ile kişisel bakımlarını yapmak için gönüllü berber ve kadın kuaförlerle hizmet verdiklerini belirtti.

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