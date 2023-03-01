"Asrın felaketi"nde tarihi Siverek Kalesi de hasar gördü

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ŞANLIURFA (AA) - CUMA SARI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki tarihi kalenin bazı bölümleri de hasar gördü.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Siverek'teki Asurlar dönemine tarihlendirilen kale de etkilendi.

Bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan restorasyon çalışmalarının sürdüğü tarihi kalenin surlarında sarsıntının şiddetiyle çatlak ve hasar meydana geldi.

Tarihi kalenin restore edilen doğu ve güneyindeki duvarlar depremin etkisiyle yıkılırken, enkazlar kale eteğinde birikti.

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koşar, AA muhabirine, hayatın normalleşmesiyle tarihi kalede yürütülen restorasyona yeniden başlanacağını söyledi.

Siverek Kalesi'nin milattan önceki yıllara tarihlendiğini ifade eden Koşar, şunları kaydetti:

"Tarihi kalemizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da desteğiyle restorasyon çalışma başlatmıştık ancak Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle restore ettiğimiz tarihi Siverek Kale'miz de yıkıldı. Kaledeki mevcut yapılarda ciddi yarılmalar ve hasarlar meydana geldi. Biz de bu noktada daha önce tahliye ettiğimiz evler ve yoldan geçen vatandaşlarımızın zarar görmemesi amacıyla gerekli önlemleri aldık. Süreç ise restorasyon çalışmaları başlayana kadar böyle devam edecek. Depremler nedeniyle restorasyon çalışmalarını ileri bir tarihe erteledik."

Depremin büyük acılara neden olduğunu dile getiren Koşar, afetin herkesi derinden yaraladığını belirtti.

Koşar, bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni ederek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi.





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