Şanlıurfa merkezli "Kökünü Kurutma" operasyonunda 81 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen "Kökünü Kurutma" operasyonunda 81 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin koordinasyonunda, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, operasyona katılan 808 jandarma personeline, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran belirlenen adreslere operasyon talimatı verdi.

Ekipler, Şanlıurfa, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen 81 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 81 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 12 kilogram eroin, 10 kilogram esrar, 100 gram metamfetamin, 2 uzun namlulu silah, 19 ruhsatsız tabanca, 18 av tüfeği, bu silahlara ait 485 mermi, 10 kök kenevir, 100 gram kenevir tohumu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2 bin 666 paket gümrük kaçağı sigara ve 34 elektronik sigara ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 48 bin 600 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yapılan denetimlerde ise çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 62 zanlı yakalandı.

- "Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürecek"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, operasyon sonrası İl Jandarma Komutanlığına gelerek, görev alan personeli tebrik etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğinin altını çizen Vali Ayhan, "Zorlu bir süreç yaşıyoruz ülke olarak, bölge olarak, il olarak. Ama hamdolsun bu süreçlerin de üstesinden geliyoruz. Bu çalışmalar da mücadele de her alanda mücadele etmekle birlikte zor zamanda bile fırsatçılara fırsat verilmediğinin en güzel göstergesidir. Bakanlığımızın himayesinde hummalı bir mücadeleyle zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Ekiplerimizle birlikte sonuçları çok güzel olan çalışmaları hep beraber gerçekleştirdik. Birçok başarılı operasyonun altına jandarmamız, emniyetimiz, güvenlik teşkilatımız imzalarını attılar. Bugün de bu Kökünü Kurutma operasyonlarından birinin daha başarılı şekilde sonuçlanması vesilesiyle bir arada bulunuyoruz." diye konuştu.

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