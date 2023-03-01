Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 20 şüpheli gözaltına alındı.

Kırsal Ekinyazı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Hüseyin T. (48), buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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