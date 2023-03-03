Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 4 ton tavuk eti ve sakatat ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesince son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 375 kilogram tavuk eti ile sakatat ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol mühendislerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetim çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce depolara yönelik kontrollerde, piyasaya sürülmek üzere son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 375 kilogram tavuk eti ile sakatat bulundu.

El konulan et ve sakatatlar imha edildi, iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem yapıldı.



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