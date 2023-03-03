GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif bilgiler veren zanlıya adli kontrol

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilgili, sosyal medya üzerinden provokatif bilgiler verdiği tespit edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda, deprem sonrası "Şanlıurfa'da 4 gün boyunca arama-kurtarma çalışması yapılmadığı ve arkadaşının enkazda soğuktan öldüğü" yönünde söylemleri bulunan kişinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli Ahmet K'yi merkez Karaköprü ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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