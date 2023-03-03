Şanlıurfa'da yağma suçundan aranan zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yağma suçundan aranan zanlı yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada nitelikli yağma suçundan aranan M.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





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