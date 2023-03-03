Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa ve ilçelerinde toz taşınımı etkili oluyor.

Kentte sabahtan itibaren etkisini arttırmaya başlayan Suriye kaynaklı toz taşınımı akşam saatlerinde yoğunlaştı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı.

Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinden itibaren olumsuz hava koşullarının etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti.

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