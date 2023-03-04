Adıyaman'da temizlik personeli bulduğu altınları güvenlik güçlerine teslim etti

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ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da görev yapan temizlik personeli, poşette bulduğu altınları polis ekiplerine teslim etti.

Karaköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından destek amacıyla Belediyeden temizlik görevlileri Adıyaman'a gitti.

Sokak temizliği sırasında çöp kutusu yanına bırakılan poşetin içinde altın olduğunu fark eden görevliler polise haber verdi.

İçinde 25 Cumhuriyet, 12 yarım, 24 çeyrek altın ile bir çift altın küpe ve bir altın yüzük olan poşet, tutunakla polis ekiplerince teslim alındı.

Belediye Başkanı Metin Baydilli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman'da görevli temizlik işleri personelimiz çöp içinde bulduğu altınları güvenlik güçlerine teslim etti. Personelimizi duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.





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