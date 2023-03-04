Hastane odası depremzede ailenin geçici yuvası oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastane odası depremzede ailenin geçici yuvası oldu

AA

Hastane odası depremzede ailenin geçici yuvası oldu

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN/MÜSLÜM ETGÜ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da evinden çıkmaya çalışırken ayağı kırılan bedensel engelli Hayriye Taner, kendisi gibi engelli eşi ve 2 çocuğuyla tedavisinin sürdüğü hastanede kalıyor.

Depremde ağır hasar alan evlerinden eşi ve 2 çocuğuyla çıkmaya çalışan Hayriye Taner'in, düşmesi sonucu ayağı kırıldı.

Adıyaman'daki hastanelerin yoğun olması nedeniyle Taner, tedavisi için eşi Ali Taner'in refakatinde Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hayriye Taner'in müracaatı üzerine hastane yönetiminin onayıyla ailenin çocukları 5 yaşındaki Ayaz ve 7 yaşındaki Işıl da hastanede kendilerine tahsis edilen odada kalmaya başladı.

Geçirdiği ameliyat sonrası sağlık durumu iyiye giden Hayriye Taner, ailesiyle Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki yurtlara yerleştirildi. Aile, bedensel engelli olmaları ve her gün pansuman yaptırmaları gerektiğinden tekrar Balıklıgöl Devlet Hastanesinde kalmak için Başhekimlikle görüştü.

Hastanenin Başhekimi Mehmet Yaşar Şimşek'in onay vermesiyle hastane odasına yerleşen aile, güvende olmanın huzuruyla tedavinin tamamlanmasını bekliyor.

Hayriye Taner, AA muhabirine, depremde oğlunu kucağına alarak dışarı kaçmak isterken kayması sonucu ayağının 2 yerden kırıldığını söyledi.

Doğuştan bir kolunun küçük olduğunu, eşinin de ayağında engel bulunduğunu belirten Taner, Adıyaman'da ailelerinin desteğiyle hayatlarını sürdürdüklerini aktardı.

Şanlıurfa'da hastane çalışanlarının hem kendisi hem de çocuklarıyla yakından ilgilendiklerini vurgulayan Taner, "Buraya ilk geldiğimde hemen ameliyat oldum, demir taktılar ilk önce. Sonra 10 gün fazladan oldu yataktaydım." dedi.

Taner, bedensel engelli olmaları ve yaralarının tam iyileşmediğinden yerleştikleri yurtta rahat edemeyeceklerini düşünerek yeniden hastaneye gelmek istediklerine değinerek, "Başhekim de yardımcı oldu bize, oda verdiler yine. Ailemizle beraber aynı odada kalıyoruz, çocuklarımız da memnun burada. İhtiyacımız olup olmadığını soruyorlar her gün. Başhekim geliyor, bizi soruyorlar. Çok şükür, Allah razı olsun onlardan." ifadesini kullandı.

Ali Taner ise hastane çalışanlarının ailesine çok iyi baktığını, çocuklarına oyuncaklar verip yakından ilgilendiklerini dile getirdi.

Deprem sonrası yaşadıkları zorlukları verilen destekle aşacaklarına işaret eden Taner, şunları kaydetti:

"Hastaneyi ve odayı bize açtılar, çok yardımcı oluyorlar. Allah onlardan razı olsun. Çocuklarla biraz zor oluyor ama mecbur yapıyoruz. Eşim iyileştikten sonra imkan olması halinde Şanlıurfa'da kalmayı, yer bulamazsak Adıyaman'a gitmeyi düşünüyoruz. Adıyaman'da kiracıydık, evimiz de ağır hasarlı. Devletimizin bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz."

- "Her gün onları ziyaret etmezsek kendimizde eksiklik hissediyoruz"

Başhekim Şimşek de Hayriye Taner'e ayağındaki kırıklar nedeniyle gerekli operasyonların yapıldığını belirtti.

Taner'in önce eşiyle geldiğini aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

"Daha sonra, 'Çocuklarımızı da getirebilir miyiz?' diye sordu. 'Tabii çocuklar da gelsin' dedik. Depremin çocuklara yaşatmış olduğu psikolojiyi atlatmaları açısından hem annelerine hem çocuklara faydası olur diye düşündük. Hastaneye yatışının 21. gününde doktorumuz, 'Taburcu edilebilir' deyince, kendisinin de bizden talebi vardı, kalabilecek bir yer ayarlanması için. Valiliğimiz kendilerine Kredi ve Yurtlar Kurumunda yer ayarlamış. Biz de hastayı taburcu ettik. Sonra hastamız her gün gelip pansuman olması gerektiği için zorlanması nedeniyle kendisine hastanede oda vermemizi istedi. Biz de önceden taburcu ettiğimiz odaya aldık onları. Pansumanları bitinceye kadar burada tutacağız kendilerini. Buradaki çalışanlarla, bizlerle olsun aile gibi olduk. Emin olun her gün onları ziyaret etmezsek kendimizde eksiklik hissediyoruz."

Şimşek, depremzedelerin pozitif enerjileri ve memnuniyetlerinin çalışanların moral motivasyonlarını artırdığını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da temizlik personeli bulduğu altınları güvenlik güçlerine teslim etti
YEREL HABERLER Adıyaman'da temizlik personeli bulduğu altınları ...
Şanlıurfa Valiliğinden depremzedelere konteyner kent kurulacak alanla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valiliğinden depremzedelere konteyner kent ...
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Şanlıurfa'da yağma suçundan aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yağma suçundan aranan zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 4 ton tavuk eti ve sakatat ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 4 ton tavuk ...
Şanlıurfa´da enkazda soğuktan ölüm yalanına gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da enkazda soğuktan ölüm yalanına gözaltı
Şanlıurfa´da, EYT´liler işlemleri için SGK'nın yolunu tuttu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, EYT´liler işlemleri için SGK'nın yolunu ...
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif bilgiler veren zanlıya adli kontrol
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif ...
Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif bilgiler veren zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif bilgiler ...
Tarihi Urfa sokakları eski görünümüne kavuşturulacak
YEREL HABERLER Tarihi Urfa sokakları eski görünümüne kavuşturulacak
Şanlıurfa'da evlerine geçen depremzedelere psikososyal destek sağlanıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da evlerine geçen depremzedelere ...
Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı; kadın öldü, eşi ağır yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı; kadın öldü, eşi ...
Şanlıurfa'da depremde hasar gören minarelerin yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremde hasar gören minarelerin yıkımı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.