Hastane odası depremzede ailenin geçici yuvası oldu

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN/MÜSLÜM ETGÜ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da evinden çıkmaya çalışırken ayağı kırılan bedensel engelli Hayriye Taner, kendisi gibi engelli eşi ve 2 çocuğuyla tedavisinin sürdüğü hastanede kalıyor.

Depremde ağır hasar alan evlerinden eşi ve 2 çocuğuyla çıkmaya çalışan Hayriye Taner'in, düşmesi sonucu ayağı kırıldı.

Adıyaman'daki hastanelerin yoğun olması nedeniyle Taner, tedavisi için eşi Ali Taner'in refakatinde Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hayriye Taner'in müracaatı üzerine hastane yönetiminin onayıyla ailenin çocukları 5 yaşındaki Ayaz ve 7 yaşındaki Işıl da hastanede kendilerine tahsis edilen odada kalmaya başladı.

Geçirdiği ameliyat sonrası sağlık durumu iyiye giden Hayriye Taner, ailesiyle Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki yurtlara yerleştirildi. Aile, bedensel engelli olmaları ve her gün pansuman yaptırmaları gerektiğinden tekrar Balıklıgöl Devlet Hastanesinde kalmak için Başhekimlikle görüştü.

Hastanenin Başhekimi Mehmet Yaşar Şimşek'in onay vermesiyle hastane odasına yerleşen aile, güvende olmanın huzuruyla tedavinin tamamlanmasını bekliyor.

Hayriye Taner, AA muhabirine, depremde oğlunu kucağına alarak dışarı kaçmak isterken kayması sonucu ayağının 2 yerden kırıldığını söyledi.

Doğuştan bir kolunun küçük olduğunu, eşinin de ayağında engel bulunduğunu belirten Taner, Adıyaman'da ailelerinin desteğiyle hayatlarını sürdürdüklerini aktardı.

Şanlıurfa'da hastane çalışanlarının hem kendisi hem de çocuklarıyla yakından ilgilendiklerini vurgulayan Taner, "Buraya ilk geldiğimde hemen ameliyat oldum, demir taktılar ilk önce. Sonra 10 gün fazladan oldu yataktaydım." dedi.

Taner, bedensel engelli olmaları ve yaralarının tam iyileşmediğinden yerleştikleri yurtta rahat edemeyeceklerini düşünerek yeniden hastaneye gelmek istediklerine değinerek, "Başhekim de yardımcı oldu bize, oda verdiler yine. Ailemizle beraber aynı odada kalıyoruz, çocuklarımız da memnun burada. İhtiyacımız olup olmadığını soruyorlar her gün. Başhekim geliyor, bizi soruyorlar. Çok şükür, Allah razı olsun onlardan." ifadesini kullandı.

Ali Taner ise hastane çalışanlarının ailesine çok iyi baktığını, çocuklarına oyuncaklar verip yakından ilgilendiklerini dile getirdi.

Deprem sonrası yaşadıkları zorlukları verilen destekle aşacaklarına işaret eden Taner, şunları kaydetti:

"Hastaneyi ve odayı bize açtılar, çok yardımcı oluyorlar. Allah onlardan razı olsun. Çocuklarla biraz zor oluyor ama mecbur yapıyoruz. Eşim iyileştikten sonra imkan olması halinde Şanlıurfa'da kalmayı, yer bulamazsak Adıyaman'a gitmeyi düşünüyoruz. Adıyaman'da kiracıydık, evimiz de ağır hasarlı. Devletimizin bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz."

- "Her gün onları ziyaret etmezsek kendimizde eksiklik hissediyoruz"

Başhekim Şimşek de Hayriye Taner'e ayağındaki kırıklar nedeniyle gerekli operasyonların yapıldığını belirtti.

Taner'in önce eşiyle geldiğini aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

"Daha sonra, 'Çocuklarımızı da getirebilir miyiz?' diye sordu. 'Tabii çocuklar da gelsin' dedik. Depremin çocuklara yaşatmış olduğu psikolojiyi atlatmaları açısından hem annelerine hem çocuklara faydası olur diye düşündük. Hastaneye yatışının 21. gününde doktorumuz, 'Taburcu edilebilir' deyince, kendisinin de bizden talebi vardı, kalabilecek bir yer ayarlanması için. Valiliğimiz kendilerine Kredi ve Yurtlar Kurumunda yer ayarlamış. Biz de hastayı taburcu ettik. Sonra hastamız her gün gelip pansuman olması gerektiği için zorlanması nedeniyle kendisine hastanede oda vermemizi istedi. Biz de önceden taburcu ettiğimiz odaya aldık onları. Pansumanları bitinceye kadar burada tutacağız kendilerini. Buradaki çalışanlarla, bizlerle olsun aile gibi olduk. Emin olun her gün onları ziyaret etmezsek kendimizde eksiklik hissediyoruz."

Şimşek, depremzedelerin pozitif enerjileri ve memnuniyetlerinin çalışanların moral motivasyonlarını artırdığını sözlerine ekledi.





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