Şanlıurfa'da kadınlar depremzede çocuklara bez bebek gönderdi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kadın kursiyerlerin hazırladığı bez bebekler, Adıyaman'daki depremzede çocuklara ulaştırıldı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez ve ilçelerdeki kadın destek merkezlerinde faaliyette bulunan kursiyerlerin Adıyaman'a yardım çalışmaları sürüyor.

Daha önce çocuklara atkı, bere, patik, yün yelek gibi ürünler gönderen Şanlıurfalı kadınlar, bu kez yıl boyu ürettikleri el emeği göz nuru bez bebekleri AFAD ve çeşitli kuruluşlar tarafından kurulan çadır kent ve konteyner kentlerde konaklayan çocuklara yolladı.

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