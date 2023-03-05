Adıyaman'da 32 saat enkazda kalan çift yaşadıkları zor anları anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da 32 saat enkazda kalan çift yaşadıkları zor anları anlattı

AA

Adıyaman'da 32 saat enkazda kalan çift yaşadıkları zor anları anlattı

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN / MÜSLÜM ETGÜ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremde Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında 32 saat kalan çift, geçirdikleri zor saatleri anlattı.

Ali Taş Mahallesi'nde yıkılan 4 katlı apartmanın birinci katında yaşayan ve 32 saat sonra enkazdan oğullarıyla çıkarılan Murat ve Müzeyyen Sırtıkara çiftinin tedavisi, Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Murat Sırtıkara, AA muhabirine, deprem sırasında önce küçük bir sarsıntı hissetmeleri üzerine uyandığını, daha sonra tarifi mümkün olmayacak düzeyde sarsıntının şiddetinin arttığını söyledi.

Bu sırada eşi ve oğluna sarıldığını, daha sonra binanın yıkıldığını belirten Sırtıkara, enkazda çok zor anlar geçirdiklerine işaret etti.

Sırtıkara, yaşadıklarını anlatırken bile o anlara döndüğünü dile getirerek, "Anlatılmaz, yaşanır ancak. Hala sallanıyoruz durduğumuz yerde. Psikolojimiz altüst oldu." dedi.

Enkaz altındayken eşi ve oğlunu teselli etmek için, enkazı temizlemek için uğraştığını aktaran Sırtıkara, şöyle devam etti:

"Konuşuyorduk, şuurumuz yerindeydi. 'Hakkınızı helal edin' dedim, helalleştik. İkinci deprem de inanılmazdı. Üçümüz birbirimizi duyuyoruz ama dışarıdakilerden hiç ses yok. 'Şimdi çıkacağız' diye elimi paramparça ettim. Kazıyorum, biraz dinleniyorum. Bizim oğlan çok panik, 'Ne oldu?' diyor, 'Az kaldı, az kaldı' dedim. O haykırış başka bir şeye benzemiyor."

Sırtıkara, seslerini komşularına duyurmayı başarıp enkaz altından kurtarıldıklarını anlatarak, "O ışığı görmemiz bile bizim için ayrı bir mucize, yeniden doğuş. Gömülmüşüz, tavanla aramızda 2-3 santimetre vardı, yavaş yavaş çöküyordu. Son bir umut ve son bir çırpınışımız, Allah rast getirdi, kurtardılar bizi." ifadelerini kullandı.

Sırtıkara, oğullarının tedavisinin Şanlıurfa'daki başka bir hastanede devam ettiğini, durumunun iyi olduğunu kaydetti.

- "Şimdi söyleyince bile titreme geliyor, insan korkuyor"

Müzeyyen Sırtıkara da depremin şiddetlenmesiyle evlerinin yıkılmaya başladığını, artık her şeyin bittiğini düşündüğünü söyledi.

O anda hayatın durduğunu sandığını ifade eden Sırtıkara, "Eşim, oğlum sarıldık ama vücut kımıldamıyor, molozlar üzerimizde. Şimdi söyleyince bile titreme geliyor, insan korkuyor." diye konuştu.

Enkaz altında kendilerine ulaşıldığında çok heyecanlandığını, sonrasını hatırlayamadığını dile getiren Sırtıkara, taburcu edildikten sonra Antalya'ya kızlarının yanına gideceklerini kaydetti.

Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Yaşar Şimşek ise Sırtıkara çiftinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirterek, "Hastalarımız, vücutlarında enkazda kalmalarından dolayı oluşan semptomlar nedeniyle takip edildi. Fizik tedavileri devam ediyor. Durumları iyi, sağlıklı şekilde taburcu ederiz inşallah." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilde çıkan yangında 3 yaşındaki ...
Şanlıurfa'da kadınlar depremzede çocuklara bez bebek gönderdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kadınlar depremzede çocuklara bez bebek ...
Hastane odası depremzede ailenin geçici yuvası oldu
YEREL HABERLER Hastane odası depremzede ailenin geçici yuvası oldu
Adıyaman'da temizlik personeli bulduğu altınları güvenlik güçlerine teslim etti
YEREL HABERLER Adıyaman'da temizlik personeli bulduğu altınları ...
Şanlıurfa Valiliğinden depremzedelere konteyner kent kurulacak alanla ilgili açıklama:
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valiliğinden depremzedelere konteyner kent ...
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Şanlıurfa'da yağma suçundan aranan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yağma suçundan aranan zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 4 ton tavuk eti ve sakatat ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 4 ton tavuk ...
Şanlıurfa´da enkazda soğuktan ölüm yalanına gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da enkazda soğuktan ölüm yalanına gözaltı
Şanlıurfa´da, EYT´liler işlemleri için SGK'nın yolunu tuttu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, EYT´liler işlemleri için SGK'nın yolunu ...
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif bilgiler veren zanlıya adli kontrol
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif ...
Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif bilgiler veren zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da depremle ilgili provokatif bilgiler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.