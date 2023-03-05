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Adıyaman'daki altyapı çalışmalarına Şanlıurfa'dan destek sürüyor

AA

Adıyaman'daki altyapı çalışmalarına Şanlıurfa'dan destek sürüyor

ŞANLIURFA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki altyapı çalışmalarına, Şanlıurfa'dan gönderilen ekiplerin desteği devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da yürütülen altyapı çalışmalarına destek için Şanlıurfa'dan bölgeye ekip gönderildi.

Ekipler, kent merkezi ve ilçelerinde bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Özellikle tahrip olan içme suyu altyapısına yoğunlaşan ekipler, arızalara müdahale ederek şebeke sistemini aktif hale getiriyor.

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