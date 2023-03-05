GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü. Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, belirli aralıklarla hep birlikte "sesimi duyan var mı?" diye enkaza doğru seslenerek çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen binada CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu öğrenildi.

Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer ilgililer de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haliliye ilçemizde Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altında arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlanmış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir." ifadeleri kullanıldı.

- CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık: "Bina zaten kapalıydı, o yüzden kimse yoktu"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, gazetecilere, depremden sonra binanın tamamen boşaltıldığını ve binada kimsenin olmadığını belirterek, "Bina ağır hasarlıydı ve etrafı çevrilmişti ama binada su kaçağı varmış, ekipler onu kontrole gelmiş galiba. Belediye personeli çıkmış, onlarda bir şey yok ama binadan sesler geliyor. Bu yüzden çalışmalar yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda o kişiye ulaşılır." diye konuştu.

Aydınlık, binada parti üyesi kimsenin olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine "Bina zaten kapalıydı, o yüzden kimse yoktu. Kimler vardı bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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