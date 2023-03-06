Şanlıurfa'da depremlerde yıkılan 463 binanın enkazı kaldırıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte yıkık olan 463 binanın enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Vali Ayhan, sosyal medya hesabından kentteki binaların durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, ağır ve orta hasarlı binalarda doğalgaz, elektrik ve suyun kesildiğini, tehlike içeren binaların emniyetinin güvenlik çemberine alındığını belirtti.

Şanlıurfa'da depremlerde yıkık olan 463 binanın enkazının kaldırıldığını aktaran Ayhan, acil yıkım kararı alınan 356 binadaki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ayhan, ağır hasarlı 2 bin 700 binanın yıkımının ise hukuki süreç tamamlandığında gerçekleştirileceğini kaydetti.

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