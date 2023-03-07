Şanlıurfa'da Türk Kızılay Beraat Kandili dolayısıyla ikramda bulundu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Türk Kızılay Karaköprü Şubesince Berat Kandili dolayısıyla bazı camilerde ikramda bulundu.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü Şubesi gönüllüleri, Esentepe, Seyrantepe Tuğba, Mehmet Direkli, Kurra Mehmet Hafız Camisi ile Harran Kız Yurdunda bağışçıların gönderdiği ikramlıkları dağıttı.

Dağıtıma, Şube Başkanı Osman Aslan ile Kızılay gönüllüleri katıldı.

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