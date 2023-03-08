Şanlıurfa'da koruma altındaki kelaynaklar depremden etkilenmedi

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ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN / MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında tutulan kelaynaklarda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından herhangi bir sorun bulunmadığı belirlendi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kelaynakların korunmasını ve üremelerini sağlamak için 1977 yılında Birecik ilçesinde Kelaynak Üretme İstasyonu kuruldu. Başta 2 ergin ile 9 yavru kelaynak bulunan istasyonda yürütülen çalışmalarla her geçen yıl sayı artırıldı.

Kelaynaklar, istasyonda yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirden oluşan özel menüyle besleniyor.

Üreme döneminin başladığı 14 Şubat'ta Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan 294 kelaynakta depremler nedeniyle bir sorun bulunmadığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Onur İnan, AA muhabirine, istasyonlarında 294 kelaynak bulunduğunu söyledi.

Kelaynakların yörede baharın müjdeleyicisi ve bereketin sembolü olarak görüldüğüne işaret eden İnan, "Her yıl 14 Şubat'ta kelaynaklarımızı doğal yaşam ortamlarına salıyoruz. Bu yıl 30 ila 50 arasında yavru beklentimiz olacak." dedi.

Kelaynak türünün Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Birecik ilçesinde 1970'lerde binleri aşan kelaynak sayısı, tarım ilacı kullanılmasından dolayı çok düştü. Bugün 9-10'lardan 300'e yakın sayıya ulaşmış bulunmaktayız. Bu da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün başarısı olarak karşımıza çıkıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde kelaynaklarımızda gözle görülür herhangi bir stres algısı veya buna benzer buluntuya rastlamadık. Buradaki kelaynaklarımız sağlıklı şekilde hayatlarına devam etmektedir."

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