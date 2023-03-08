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Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

AA

Şanlıurfa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Ayhan mesajında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Anne, eş, kardeş gibi çeşitli rollerle hayatımızda yer tutan kadınların değerini bir güne sığdıralamayacağını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Bizler her geçen gün daha da büyüyen bir saygıyla, sevgiyle, merhamet duygusuyla kadınlarımıza olan davranışlarımızı şekillendirmeliyiz. Milletimizde kadına verilen değer, bizim köklü medeniyetimizden, mensup olduğumuz dinimizden ve Anadolu'ya yerleşmiş olan ince ruhlu kültürümüzden kaynağını almaktadır. Bizler yalnız bugün değil, tarihimizin her döneminde kadınlarımızı el üstünde tutmuş bir ecdada sahibiz. Çünkü geçmişten günümüze kadın, toplumun sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayan en önemli unsurdur. Bizler gibi ecdadımız da bunun farkındaydı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle şehitlerimizin kıymetli annelerinin, eşlerinin, kız kardeşlerinin, depremden etkilenen hanım kardeşlerimizin ve hayatımıza çeşitli şekillerde dokunmuş olan saymakla bitiremeyeceğim tüm kadınlarımızın gününü tebrik ediyorum."

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ise bu yıl 8 Mart'ı, 6 Şubat'da yaşanan depremlerin acısıyla karşıladıklarını belirtti.

Depremde hayatını kaybeden herkeseAllah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunan Güven, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi adına kadının hayatın her alanında aktif rol almasına ve karar alma mekanizmalarına katılımına yönelik pek çok düzenleme yaptık. Şanlıurfa İl Kadın Kolları Teşkilatı olarak özellikle kadın ve çocuklar için depremin ilk gününden bu yana yanlarında olup yaralarını sarma gayretindeyiz. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın Kolları Teşkilatlarımızla depremden etkilenen kadınlarla birlikte olma kararı aldık. Depremzedelerimiz sıcak sofralarını tekrar kursun diye Genel Merkezimizin koordinasyonu ile mutfak setleri hazırladık, 'sıcak sofralar' kampanyası ile onlara bu setleri ulaştırıyoruz. Bu süreci devlet millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Hayatın her alanında büyük sorumluluk yüklenen, nesillerin yetişmesinde büyük paya sahip olan, alın teriyle ve emeğiyle var olan tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun."

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