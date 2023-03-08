Şanlıurfa'da depremzedeler yararına fotoğraf sergisi açıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler yararına fotoğraf sergisi düzenlendi.

Sille Sanat Sarayı ve Nida Sanat Topluluğu tarafından Lezgo Park'ta açılan sergide, sanatçıların kadınların günlük yaşamlarını fotoğrafladığı kareler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 30 eserin yer aldığı sergiden elde edilecek gelir, depremzedeler yararına kullanılacak.

Serginin açılış kurdelesi ise kadınlar tarafından kesildi.

Nida Sanat Topluluğu Başkanı Abdullah Hakan Lale, buradaki konuşmasında, depremler nedeniyle yaşanan kayıplardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sergiden elde edilecek gelirin depremzedeler yararına kullanılacağını vurgulayan Lale, "Üyelerimiz ve Reha Bilir hocamızla yaptığımız istişareler sonucu hem depremzedelere yardımcı olmak hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hasebiyle daha anlamlı kılmak adına sergi açtık. Sergiye fotoğraf gönderen tüm üyelerimize ve Reha Bilir hocamıza teşekkür ediyorum. Sergimize katılan tüm bağışçılara ve fotoğrafseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışına Siverek Belediye Başkan Vekili İhsan Özeyranlı, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan ile vatandaşlar katıldığı sergi, yarın akşam saatlerine kadar gezilebilecek.

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