Şanlıurfa'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurup kimlik kontrolü yaptığı DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Merkez Haliliye ilçesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünde zanlı S.A.C'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.

DEAŞ şüphelisi işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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