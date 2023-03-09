Şanlıurfa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bariyere çarpan otomobilin sürücü yaralandı.

İsmail M'nin kullandığı 63 RC 574 plakalı otomobil, Hilvan-Şanlıurfa kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.





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