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Şanlıurfa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Şanlıurfa'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bariyere çarpan otomobilin sürücü yaralandı.

İsmail M'nin kullandığı 63 RC 574 plakalı otomobil, Hilvan-Şanlıurfa kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.


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