Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grupları Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda 1 evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi Y.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



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