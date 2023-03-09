Ceylanpınar Belediye Başkanı Soylu, depremzede kadınları ziyaret etti

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ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremzede kadınları ziyaret etti.

Başkan Soylu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçeye gelen depremzede kadınları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Yaşanan acıları paylaştıklarını ve bir nebze de olsa unutturmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara ise şifa temennisinde bulundu.

AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Merak Beşkat ise depremzede kadınlara karanfil dağıtarak günlerini tebrik etti.



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