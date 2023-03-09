Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda bazı adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 39 mermi, 1 şarjör, 95 uyuşturucu hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" 1 şüpheli hakkında ise ruhsatsız tabanca ve mermi suçundan işlem başlatıldı.

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