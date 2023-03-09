Ceylanpınar Kaymakamı Uzun'dan şehit ve gazi yakınlarına ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar ilçe Kaymakamı Emrah Uzun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Emrah Uzun'un şehit ve gazi yakınları ziyaretine, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Bilim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şengül ile Ceylanpınar Gazi ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı İsmail Demir eşlik etti.

Kaymakam Uzun ziyarette bulunduğu şehit ve gazi aileleriyle bir süre sohbet etti, şehit annelerin ellerini öperek günlerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.