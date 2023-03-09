Şanlıurfa'da bir evden 200 güvercin ile altın ve para çalan 3 zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir evden 200 güvercin ile altın ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Hamurkesen Mahallesi'nde M.P'nin kendisine ait bağ evinden 200 güvercinin yanı sıra 3 yarım ve 3 çeyrek altın ile 5 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlığı M.Ç, F.D. ve M.S.T'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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