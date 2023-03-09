Şanlıurfa'da Türk Kızılay'dan depremzede kadınlara ziyaret

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Türk Kızılay Karaköprü Şubesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremzede kadınlar ziyaret edildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü Şubesi gönüllüleri, Hacer Ana Kız Yurdunda kalan kadınları ve çocuklarını ziyaret ederek karanfil ve ikramda bulundu.



Ziyarete, Türk Kızılay Karaköprü Şube Başkan Yardımcısı Tuba Pınar Demir ile Kadın Kolları Başkanı Feryal Yudum Kılıç ve Kızılay gönüllüleri katıldı.



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