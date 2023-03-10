Şanlıurfa'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gözaltına alınan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.



Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olayıyla ilgi yapılan çalışmada, kablo ve hurda demir hırsızlığı yapan M.G. suç üstü yakalandı. Ekiplerce ilçede yapılan denetimlerde hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan M.Ç. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, 15 Temmuz Mahallesinde park halindeki plakasız motosikletin durumundan şüphelenen ekipler, yaptıkları kontrollerde motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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