Şanlıurfa'da depremzede çiftçiler üretime devam ediyor

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN/CUMA SARI - Türkiye'deki tarımsal üretimin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çiftçiler, tarlalarında üretimi sürdürüyor.

Ülkedeki pamuk, fıstık, buğday, kırmızı mercimek, arpa, mısır ve biberin önemli bir kısmının üretildiği Şanlıurfa'da, depremden etkilenen çiftçiler kısa sürede toparlanarak tarlalarının yolunu tuttu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremlerden etkilenen bölgelerdeki çiftçilere yönelik yapılan tarımsal desteklerle ayağa kalkan Şanlıurfalı üreticiler, tarımsal üretimin devamlılığı için çalışmayı sürdürüyor.

- "Çiftçilerimiz tarımsal üretim için tarlalarında"

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine, depremlerden Şanlıurfa kırsalındaki çiftçilerin de etkilendiğini belirtti.

Türkiye'de yetişen pamuğun yüzde 45'i, fıstığın yüzde 42'si, kırmızı mercimeğin ise yüzde 33'ünün Şanlıurfa'da üretildiğini ifade eden Eyyüpoğlu, "Depremden çiftçilerimiz etkilendi, üç beş gün içerisinde çiftçilerimiz toparlandı şu anda tarlalarına ilaçlarını, gübrelerini atıyorlar, sulamaya başladılar. Çiftçilerimiz tarımsal üretim için gece gündüz tarlalarında." dedi.

Eyyüpoğlu, Kovid-19 salgını süreci sonrası tarımsal üretimin öneminin daha fazla anlaşıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde gördük ki en büyük silah gıdadır. Ondan dolayı gıdaya önem vermemiz lazım, devlet büyüklerimizin de desteklemeleri artması lazım ki çiftçilerimiz daha güzel öğretim yapabilsinler. 11 ilimizde mazot, gübre desteği Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla nakit olarak çiftçilerimize ödendi. Çiftçilerimiz çok memnun kaldı. Çiftçi camiası adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Desteklemeler çiftçilerimize nakit verildiği için daha fazla tarlaya yöneldiler, üretim yapmaya devam ediyorlar."

- Çiftçiler tarlalarda

Siverek ilçesi kırsalındaki mahallelerde depreme yakalanan çiftçiler, evlerinin hasar görmesinden dolayı konteyner ve çadırlarda hayatlarına devam ediyor.

Çiftçiler, depremin korkusunu tarlalarda üretime başlayarak atlatmaya çalışıyor.

Depreme kırsal Demirci Mahallesi'ndeki evlerinde yakalandıklarını ve çok korktuklarını belirten çiftçi Emrullah Torpil, şunları anlattı:

"Ailemi uyandırdım, birlikte dışarı çıktık. 3-4 gün eve gidemedik. Döndüğümüzde evimiz hasar görmüştü. Depremden dolayı yaptığımız işi unutmadık ve devam ediyoruz. Şu an domates ekimi için tarlayı sürüyoruz ve ülkemizin ihtiyacı olan ürünleri yetiştiriyoruz. Depremden etkilenmiş olsak da çiftçiliği bırakmıyor, ülkemizin ihtiyacı olan ürünleri ekip biçmeye çalışıyoruz. Bir süre sonra da buğday, mısır ve arpa ekmeyi düşünüyoruz."

Evlerinde deprem nedeniyle ciddi hasar meydana geldiğini belirten çiftçi Fatih Torpil de "Bir kaç gün arabada uyuduk. Şu an kuzenlerimle domates ekmek için tarlada çalışıyoruz." diye konuştu.

Depremlerde kırsal Boyuncuk Mahallesi'ndeki evlerinin yıkıldığını aktaran çiftçi Mevlüt Çoban ise tarlalardan uzaklaşmadıklarını, çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Çoban, deprem dolayısıyla çiftçilere yönelik verilen desteklerin kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Şükürler olsun ki ölüm yaşamadık ancak ne olursa olsun insan sevdikleri ve kalan yakınları için ayakta durmak zorunda. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Çünkü şartlar ne olursa olsun ülkemizin tarım ve hayvancılıkla birlikte ekime ihtiyacı var. Biz de acılarımızla beraber bunu yapmaya çalışıyoruz. Depremden önce ektiğimiz arpa ve buğdayın ilaçlamasını yapmaya devam ediyoruz." dedi.

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