Şanlıurfa Valiliği'nden fırtına ve toz taşınımı uyarısı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, etkili olması beklenen fırtına ve toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, bölgede Cumartesi gününden itibaren yer yer fırtına şeklinde kuvvetli rüzgarlarla birlikte toz taşınımının beklendiğini aktarıldı.



Vatandaşların dikkatli olunması istenilen açıklamada, "Taşınımın sebep olacağı toz fırtınası, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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