Şanlıurfa'da kamyon ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Serhat Nazlı'nın kullandığı 63 N 7124 plakalı beyaz eşya yüklü kamyonet, Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nda, Burhan G. idaresindeki 63 EV 856 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Nazlı ile aracındaki Mehmet P. ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinde Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nazlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü güvenlik güçlerince gözaltına alındı.