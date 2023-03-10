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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da 25 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

AA

Şanlıurfa'da 25 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadelesi devam ediyor.

Ekiplerce Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu üzerinde durdurulan bir çekicide yapılan aramada, valizler içerisinde 46 paket halinde 25 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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