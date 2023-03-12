Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından etkilendiği değerlendirilen 2 kişi öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 2 kişi, ölü bulundu.

Onikiler Mahallesi Akçakale Caddesi üzerinde, yanyana bulunan iş yerlerinde kalan İsa Yıldırım (24) ve Mehmet Çap'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İş yerlerinin kapılarını açan itfaiye erleri, Yıldırım ve Çap'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeleri incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Yıldırım ve Çap'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor.

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