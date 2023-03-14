Şanlıurfa'da 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'nin kaldığı adresi belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca ekiplerce çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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